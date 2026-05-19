رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى: المناسبة تجسد قيم التضحية والوحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 04:24 مساءً - أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن عيد الأضحى المبارك يمثل مناسبة عظيمة تتجسد فيها أسمى معاني التضحية والفداء والتراحم والتكافل بين أبناء الوطن والأمة الإسلامية، مشيرًا إلى أن هذه الأيام المباركة تلهم الجميع قيم الوفاء والعمل والعطاء.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، حيث تقدم بخالص التهاني إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيًا الله أن يديم عليه الصحة والتوفيق، وأن يسانده في استكمال مسيرة البناء والتنمية وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بما يحقق تطلعات الشعب المصري نحو الجمهورية الجديدة.

كما وجه رئيس المجلس التهنئة إلى أعضاء مجلس النواب والشعب المصري، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ الوطن ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار ووحدة أبنائه.