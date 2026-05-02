مصرع 4 عناصر شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة فى الفيوم وقنا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 04:24 مساءً - فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام، ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "قتل ، سرقة بالإكراه ، إتجار بالمخدرات ، إتجار بالأسلحة غيرالمرخصة") بنطاق محافظتى الفيوم وقنا، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وضبط بحوزتهم (قرابة 600 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، هيدرو ، آيس ، هيروين ، كوكايين ، أفيون" – 6100 قرص مخدر – 88 قطعة سلاح نارى "17 بندقية آلية ، 24 بندقية خرطوش ، 47 فرد خرطوش" – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (97) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.