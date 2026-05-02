توروب يقرر استمرار أشرف بن شرقي في قيادة هجوم الأهلي أمام إنبي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 04:24 مساءً - استقر الدنماركى ييس توروب، المدير الفنى للنادى الأهلى، على استمرار نجمه المغربى أشرف بن شرقى فى قيادة خط هجوم المارد الأحمر فى مباراة إنبى المقبلة بالدوري المصري، بعد تألقه فى مباراة الزمالك.

ونجح أشرف بن شرقى فى حل أزمة خط هجوم الأهلى الذى عانى منها طوال الموسم بسبب تراجع مستوى مروان عثمان أوتاكا ومحمد شريف وخروج كامويش من الحسابات الفنية، بتسجيله هدفين من ثلاثية الفوز على الزمالك بعد مشاركته كمهاجم فى القمة.

الأهلى يغلق صفحة القمة وتوروب يصحح الأخطاء قبل مواجهة إنبى بالدوري

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلي بقيادة الدنماركى ييس توروب صفحة مباراة القمة أمام الزمالك التى فاز بها بثلاثية دون رد استعداداً لمواجهة إنبى حيث يعكف المدرب الدنماركى على تصحيح أخطاء لاعبيه التي ظهرت في الكلاسيكو.

ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى المقرر لها الثامنة مساء الثلاثاء المقبل بالجولة السادسة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

ويقود الأهلي حالياً المدرب الدنماركي ييس توروب الذي تولي تدريب الفريق منذ عدة أشهر لكنه سيرحل مع نهاية الموسم الجاري بسبب سوء نتائج الفريق في عهده وخروجه من كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا وتضاؤل فرص الفريق في الفوز ببطولة الدوري.