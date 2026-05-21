وزير الاستثمار يبحث مع رجل أعمال أمريكي إقامة مشروعات في قطاعي الدواء والذهب

دبي - احمد فتحي في الخميس 21 مايو 2026 11:01 مساءً - التقى الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لورانس ميسيك، مؤسس شركة «بيور بيبتايدز فارماسوتيكال» الأمريكية، لبحث فرص تنفيذ استثمارات جديدة بالسوق المصري في مجالي الصناعات الدوائية وتجارة وتعدين الذهب.

بحث خطط إنشاء منشأة لتصنيع المواد الفعالة الدوائية (ببتيدات) باستثمارات تتراوح بين 8 و10 ملايين دولار في المرحلة الأولى

وشهد اللقاء استعراض خطط المستثمر لتنفيذ مشروعين رئيسيين في مصر؛ يتمثل الأول في إنشاء منشأة لتصنيع المواد الفعالة الدوائية (ببتيدات) ، باستثمارات تتراوح بين 8 و10 ملايين دولار في المرحلة الأولى، مع التوسع في إنتاج المواد الدوائية المتقدمة، بما يدعم جهود توطين صناعة الدواء وزيادة القدرات التصديرية.

مناقشة خطة لتوريد الذهب مباشرة إلى السوق المصري من عدد من الدول الأفريقية

أما المشروع الثاني، فيتعلق بقطاع التعدين وتجارة الذهب، من خلال خطة لتوريد الذهب مباشرة إلى السوق المصري من عدد من الدول الأفريقية، من بينها ليبيريا وسيراليون وتنزانيا وأوغندا، وبما يعادل الأسعار العالمية.

د. فريد: توطين صناعة المواد الفعالة الدوائية يدعم الأمن الصحي ويخفض الواردات

وأكد الدكتور فريد، أن الدولة تعمل على تعزيز التصنيع المحلي للمواد الفعالة الدوائية، مشيرًا إلى أهمية هذا القطاع في دعم الأمن الصحي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأضاف الوزير أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة في قطاع الصناعات الدوائية، إلى جانب وجود شركات وطنية يمكن أن تدخل في شراكات إنتاجية تدعم التكامل الصناعي.

مناقشة إمكانية استفادة المشروع من نظام الرخصة الذهبية والحوافز الاستثمارية المتاحة للمشروعات الاستراتيجية

كما ناقش الجانبان إمكانية استفادة المشروع من نظام الرخصة الذهبية والحوافز الاستثمارية المتاحة للمشروعات الاستراتيجية، بما يسهم في تسهيل إجراءات التنفيذ.

وفيما يتعلق بقطاع التعدين وتجارة الذهب، أكد الوزير أهمية تنويع مصادر الإمداد وتعزيز كفاءة السوق المحلي، مشيرًا إلى أن التوريد المباشر من جهات تمتلك تراخيص تعدين واستكشاف يسهم في دعم استقرار السوق.

ومن جانبه، أكد لورانس ميسيك أن الشركة تستهدف إنشاء مشروع لإنتاج المواد الفعالة الدوائية في مصر وفق المعايير الدولية، مع خطة للتوسع التدريجي خلال المراحل التالية.

وأوضح أنه يمتلك خبرة في إنتاج أكثر من 40 نوعًا من المواد الفعالة الدوائية المتقدمة، إلى جانب شبكة من التراخيص في مجال التعدين وتجارة الذهب بعدد من الدول الأفريقية، مؤكدًا اهتمامه بالسوق المصري باعتباره مركزًا مناسبًا للتوسع الإقليمي.



