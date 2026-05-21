نعرض لكم الان تفاصيل خبر مباحثات لتعزيز التكامل بين البورصة السلعية المصرية ونظيرتها الروسية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 21 مايو 2026 11:01 مساءً - التقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، كيريل بوبوف، مدير عام البورصة الروسية الوطنية للسلع، وذلك على هامش أعمال المنتدى الذي ينعقد تلبيةً للدعوة الرسمية الموجهة من أوكسانا لوت وزيرة الزراعة بدولة روسيا الاتحادية.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التكامل بين البورصة السلعية المصرية ونظيرتها الروسية في ضوء العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين.

وتُعد البورصة الروسية الوطنية للسلع (NAMEX) البورصة المعتمدة من وزارة الزراعة الروسية لتنظيم تداول الحبوب والمنتجات الزراعية وتضطلع بدور محوري في تطوير آليات التداول المنظم والشفاف في السوق الروسية.

فاروق: البورصة السلعية أداة استراتيجية لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية وكسر حلقات الوساطة

وأكد وزير التموين خلال اللقاء أن تفعيل التعاون مع البورصة الروسية الوطنية للسلع يُمثل خطوة محورية في إطار جهود الدولة المصرية لتحويل موانئها إلى مراكز لوجستية إقليمية لتخزين وتداول الحبوب، مشيراً إلى أن البورصة السلعية المصرية تمثل أداة استراتيجية لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية وكسر حلقات الوساطة والاحتكار بما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار وتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

من جانبه، أعرب كيريل بوبوف عن تطلعه لتعزيز أطر التعاون مع الجانب المصري مشيداً بمتانة العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية في مجال تجارة الحبوب حيث تُعد مصر إحدى أهم الوجهات التصديرية للحبوب الروسية.

وأكد الجانبان أهمية استمرار المناقشات والتنسيق على المستويين الفني والتكنولوجي بين المختصين من البورصة السلعية المصرية ونظيرتها الروسية.

مناقشة آليات تبادل المعلومات والخبرات الفنية والتكنولوجية في مجال رقمنة عمليات التداول

كما تم خلال الاجتماع مناقشة آليات تبادل المعلومات والخبرات الفنية والتكنولوجية في مجال رقمنة عمليات التداول والاستفادة من التجربة الروسية المتقدمة في هذا المجال لا سيما مشروع “سجل الأوامر الموحد” الذي تعتزم البورصة الروسية إطلاقه في ميناء نوفوروسيسك خلال العام الجاري إلى جانب بحث آليات التعاون لتأسيس بورصة حبوب ضمن إطار بريكس، باعتبارها منصة واعدة لتطوير التجارة البينية في السلع الغذائية الاستراتيجية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المالية والسلعية الدولية وتنويع آليات تداول السلع الأساسية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز كفاءة منظومة التجارة الداخلية.

واتفق الجانبان كذلك على استمرار التباحث بشأن توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بين البورصة السلعية المصرية والبورصة الروسية الوطنية للسلع بما يسهم في تفعيل أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء، السفير حمدي شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا الاتحادية، والوزير المفوض التجاري أحمد شوقي رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري المصري بروسيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مباحثات لتعزيز التكامل بين البورصة السلعية المصرية ونظيرتها الروسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.