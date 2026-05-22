برشلونة يصعد لنهائي كأس الأبطال في ليلة تألق حمزة عبد الكريم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 مايو 2026 01:24 صباحاً - قاد حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر، فريق برشلونة للشباب للصعود إلى نهائي كأس الأبطال عقب الفوز الذي تحقق على لاس بالماس بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وسجل حمزة عبد الكريم الهدف الأول لفريق برشلونة، بعدما وضع الكرة داخل الشباك بشكل مميز، بعد أن انفرد بحارس لاس بالماس ووضعها من أعلاه بلمسة فنية رائعة في الدقيقة 41، قبل أن يضيف أليكس جونزاليس الهدف الثاني في الديقة 82 من عمر المباراة التي شهدت مشاركة حمزة عبد الكريم لمدة 71 دقيقة.

حمزة عبد الكريم يتوهج مع برشلونة

وفي وقت سابق، ذكرت إذاعة كادينا سير الإسبانية أن عبد الكريم أصبح من أبرز المواهب الصاعدة داخل أكاديمية برشلونة خلال عام 2026، بعدما شهدت قيمته السوقية ارتفاعًا كبيرًا في فترة قصيرة، بفضل تألقه اللافت مع فريق الشباب واستدعائه المفاجئ لصفوف منتخب مصر خلال كأس العالم 2026.

وأكدت الإذاعة أن المهاجم المصري الشاب تحول إلى واحدة من أبرز المفاجآت داخل قطاع الناشئين بالنادي الكتالوني، بعدما فرض نفسه سريعًا بفضل تطوره الفني وقدراته التهديفية منذ وصوله إلى برشلونة.

وكان اللاعب قد انضم إلى النادي الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من النادي الأهلي على سبيل الإعارة مع وجود بند يتيح الشراء النهائي، إلا أن مستواه المميز دفع إدارة برشلونة إلى الاقتراب من تفعيل هذا البند بشكل نهائي.

وأضاف التقرير أن الأداء القوي للموهبة المصرية حمزة عبد الكريم مع فريق الشباب لفت أنظار الجهاز الفني للفريق الأول، إذ يتابع المدرب هانزي فليك تطوره عن كثب، مع توقعات بمنحه فرصة للمشاركة في بعض تدريبات التحضير للموسم الجديد مع الفريق الأول، في خطوة تعكس سرعة تطوره بعدما كان اسمًا غير معروف لجماهير برشلونة قبل أشهر قليلة.