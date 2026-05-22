8 آلاف مفقود منذ بدء الحرب في السودان

8 آلاف مفقود منذ بدء الحرب في السودانأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان أنّ عدد المفقودين منذ بدء الحرب في البلاد وصل إلى ثمانية آلاف.

وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية في السودان عدنان عزام، في تصريحات إعلامية نُشرت اليوم، إنه "في ما يخص المفقودين، فالأرقام التي رصدتها اللجنة الدولية منذ بداية حرب 15 أبريل 2023 قد بلغت ثمانية آلاف مفقود، لكن الأرقام التي رصدتها اللجنة للصراعات بشكل عام في السودان بالمجمل بلغت نحو 11 ألف مفقود".

وأكد عزام تواصل الحوار مع جميع الأطراف بهدف تأمين وصول آمن ودون عوائق، مما يمكنها من تقديم الحماية والمساعدة للمجتمعات المتضررة، مشيرا إلى أنه بموجب القانون الدولي الإنساني، يعتبر الوصول الإنساني أمرا أساسيا لحماية المدنيين، ويجب السماح للمنظمات الإنسانية المحايدة بالعمل بسرعة ودون أي عوائق.

ووصفت الأمم المتحدة الوضع في السودان بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم. ونزح حوالي 12 مليون شخص جراء الصراع، كما يواجه نصف عدد السكان صعوبة في الحصول على الغذاء.