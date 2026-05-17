وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليوناني سبل دعم العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليوناني سبل دعم العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الباكستاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية وخفض التصعيد الإقليمي

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الباكستاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية وخفض التصعيد الإقليمي

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي جهود خفض التصعيد ويدين استهداف محطة براكة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي جهود خفض التصعيد ويدين استهداف محطة براكة

وائل رياض يعلن تشكيل منتخب الشباب أمام منتخب عمان فى الودية الثانية

وائل رياض يعلن تشكيل منتخب الشباب أمام منتخب عمان فى الودية الثانية

أخبار اليمن : بين الغبار والحرارة.. احذروا الساعات المقبلة

أخبار اليمن : بين الغبار والحرارة.. احذروا الساعات المقبلة

رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات لتلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود خلال العيد

رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات لتلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود خلال العيد

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

محمود بنتايج يعود لتشكيل الزمالك أمام سيراميكا فى مباراة حسم الدورى

محمود بنتايج يعود لتشكيل الزمالك أمام سيراميكا فى مباراة حسم الدورى

تحذير تطورات من «الأرصاد».. القاهرة تسجل 40 درجة في الظل والأجواء شديدة الحرارة

تحذير تطورات من «الأرصاد».. القاهرة تسجل 40 درجة في الظل والأجواء شديدة الحرارة

أخبار اليمن : بيان من "الاتصالات" في صنعاء.. هذه تفاصيله

أخبار اليمن : بيان من "الاتصالات" في صنعاء.. هذه تفاصيله

الرئيسية أخبار مصرية

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الباكستاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية وخفض التصعيد الإقليمي

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الباكستاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية وخفض التصعيد الإقليمي

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الباكستاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية وخفض التصعيد الإقليمي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 مايو 2026 08:18 مساءً - جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، اليوم الأحد 17 مايو، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن تطوير العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى احتواء التوتر في المنطقة.

 

وأشاد وزير الخارجية خلال الاتصال بالعلاقات الممتدة التي تجمع مصر وباكستان، معرباً عن الحرص على مواصلة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، والدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، والتطلع لفتح مجالات جديدة لتطوير الشراكة الثنائية بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين.

 

كما تناول الاتصال الجهود المبذولة لخفض التصعيد بالمنطقة، حيث أكد الوزير عبد العاطي على الأهمية البالغة لاستئناف مسار الحوار بين الولايات المتحدة وإيران نحو  التوصل لتفاهمات تحقق التهدئة. كما أعرب وزير الخارجية عن ضرورة اللجوء إلى الحوار والدبلوماسية لخفض حدة التصعيد لتجنيب الإقليم تداعيات اتساع رقعة الصراع. 

 

كما تطرق الجانبان إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في أفغانستان.

 

وفي ختام الاتصال، شدد الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك بين البلدين بما يضمن خفض حدة التوتر، واستئناف المفاوضات، وتعزيز الحلول السياسية بعيدا عن أي تصعيد عسكري.

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إخترنا لك

بركلات الترجيح.. اتحاد العاصمة يتوج بلقب الكونفدرالية بعد الفوز على الزمالك 8 - 7

أخبار ذات صلة

0 تعليق