هيئة الدواء تتعاون مع أبوت العالمية لتوطين الصناعات الحيوية في مصر

دبي - احمد فتحي في الجمعة 22 مايو 2026 02:01 صباحاً - عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعاً مع ممثلي شركة أبوت، برئاسة الدكتور مازن حسن، نائب رئيس القطاع الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وباكستان، وذلك لبحث آليات التعاون المشترك ومتابعة خطط الشركة المتعلقة بتسجيل وتوفير المستحضرات الحيوية بالسوق المصري.

خلال الاجتماع، أكد الدكتور علي الغمراوي، حرص الهيئة على تقديم كافة أوجه الدعم الفني والتنظيمي بما يسهم في تسريع إجراءات التسجيل ودعم توطين صناعة الدواء، بما يعزز من توافر المستحضرات الحيوية والدوائية الحديثة للمريض المصري، ويدعم جهود الدولة نحو تحقيق الأمن الدوائي.

وأضاف الغمراوي أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بدعم الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية، بما يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز قدرات التصنيع المحلي، مؤكداً أن الهيئة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف توفير مستحضرات دوائية آمنة وفعالة وعالية الجودة، مع دعم الابتكار وتحفيز الاستثمار في القطاع الدوائي المصري.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو شركة أبوت عن تقديرهم لجهود هيئة الدواء المصرية في دعم وتطوير القطاع الدوائي، مشيدين بما تشهده منظومة الدواء في مصر من تطور ملحوظ في الإجراءات التنظيمية والفنية، مؤكدين حرص الشركة على تعزيز استثماراتها بالسوق المصري والتعاون مع الهيئة في دعم خطط توطين الصناعة وتوفير أحدث المستحضرات العلاجية للمريض المصري.

تناول الاجتماع مناقشة خطة الشركة لاستكمال خطوات التوطين الخاصة بعدد من مستحضرات الشركة بالسوق المصري، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات الخاصة بخطط الشركة للاستثمار والتوسع فى السوق الدوائى المصرى بما يلبي احتياجات السوق والمريض المصرى.

