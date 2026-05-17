وائل رياض يعلن تشكيل منتخب الشباب أمام منتخب عمان فى الودية الثانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 مايو 2026 08:18 مساءً - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة منتخب سلطنة عمان التي تقام فى السابعة مساء اليوم، الأحد، على ملعب نادي مسار ضمن تحضيرات المنتخب للتصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا تحت 20 عاماً التي تنظمها مصر.



وجاء التشكيل كالتالي:



عمر عبد العزيز (1)، محمد عبد البصير (17)، نور أشرف (2)، ماهر خالد (22)، يوسف "شيكا" (12)، محمد بركات (21)، محمد ياسر (10)، أدهم كريم، محمد حمد (8)، عمر العزب (14)، ومحمد هيثم (9).

وعلى مقاعد البدلاء: مصطفى سامي (16) – عمر فوزي (30) - محمد عوض (3) – إياد مدحت (4) – عمر أمين (5) - ياسين عاطف (7) – محمد وائل (11) – عبد الله بدير (13) – أحمد علاء (15) – محمود حسن جمعة (19) – أنس رشدي (20) – يوسف صابر (26) – علي الجارحي (27) – يوسف صبحي (29).

وكان منتخب مصر قد حسم اللقاء الأول بنتيجة (2 – 1) الخميس الماضي.