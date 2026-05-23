السلطات الأمريكية تأمر بإجلاء آلاف الأشخاص بسبب تسرب كيميائي في كاليفورنيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 مايو 2026 11:18 صباحاً - أمرت السلطات الأمريكية اليوم  السبت، بإجلاء نحو 40 ألف شخص من منازلهم بعد تسرب مواد كيميائية من خزان في مقاطعة "أورنج كاونتي" بولاية كاليفورنيا، وسط مخاوف من حدوث انفجار و انتشار أبخرة سامة.

وذكرت السلطات الأمريكية، حسبما أوردت وكالة أنباء (أسوشيتيد برس)، إن الخزان يحتوي على نحو 26 ألف لتر من مادة "ميثيل ميثاكريلات" القابلة للاشتعال، محذرة من احتمال وقوع تلوث كيميائي واسع أو انفجار كبير.

من جهته، حذر كريج كوفي، رئيس قسم في هيئة إطفاء مقاطعة أورانج، من أن الخزان إما قد يتصدع؛ ما يؤدي إلى تسرب المواد الكيميائية على الأرض، أو ينفجر.

وأكدت السلطات عدم تسجيل أية إصابات أو وفيات حتى الآن، فيما تستمر الجهود لاحتواء التسرب ومنع وصول المواد السامة إلى المجاري المائية والمحيط.

