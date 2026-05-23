حملات رقابية مكثفة على محلات بيع الدواجن للتأكد من سلامة المعروضات والتصدي للإعلانات المضللة

حملات رقابية مكثفة على محلات بيع الدواجن للتأكد من سلامة المعروضات والتصدي للإعلانات المضللة

وزير العدل يشارك في اجتماع وزراء العدل لدول تجمع "بريكس"

وزير العدل يشارك في اجتماع وزراء العدل لدول تجمع "بريكس"

وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره القطري تطورات المفاوضات الأمريكية-الإيرانية ومساعي التهدئة

وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره القطري تطورات المفاوضات الأمريكية-الإيرانية ومساعي التهدئة

بـ 5.8 مليون جرعة.. الزراعة تواصل جهود الحملة القومية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

بـ 5.8 مليون جرعة.. الزراعة تواصل جهود الحملة القومية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

مدبولى: توجيهات من الرئيس بضرورة رفع كفاءة وإتاحة الخدمات الصحية للمواطنين

مدبولى: توجيهات من الرئيس بضرورة رفع كفاءة وإتاحة الخدمات الصحية للمواطنين

وزير التخطيط يلتقي قيادات شركتي "إن أي كابيتال" و"سهل" للمدفوعات لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية

وزير التخطيط يلتقي قيادات شركتي "إن أي كابيتال" و"سهل" للمدفوعات لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية

رئيس الوزراء يفتتح عيادة "روز اليوسف" المطورة بكفر طهرمس

رئيس الوزراء يفتتح عيادة "روز اليوسف" المطورة بكفر طهرمس

رئيس الوزراء يبدأ جولة موسعة لافتتاح وتفقد مشروعات خدمية وتنموية بالجيزة

رئيس الوزراء يبدأ جولة موسعة لافتتاح وتفقد مشروعات خدمية وتنموية بالجيزة

وزير السياحة والآثار يبحث مع الرئيس التنفيذي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي إمكانية استضافة مصر للمؤتمر السنوي للاتحاد

وزير السياحة والآثار يبحث مع الرئيس التنفيذي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي إمكانية استضافة مصر للمؤتمر السنوي للاتحاد

وزير التموين يعقد جلسة مباحثات مع وزيرة الزراعة الروسية

وزير التموين يعقد جلسة مباحثات مع وزيرة الزراعة الروسية

الرئيسية أخبار مصرية

حملات رقابية مكثفة على محلات بيع الدواجن للتأكد من سلامة المعروضات والتصدي للإعلانات المضللة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حملات رقابية مكثفة على محلات بيع الدواجن للتأكد من سلامة المعروضات والتصدي للإعلانات المضللة

حملات رقابية مكثفة على محلات بيع الدواجن للتأكد من سلامة المعروضات والتصدي للإعلانات المضللة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 مايو 2026 01:24 مساءً - في ضوء ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو تتضمن الإعلان عن بيع دواجن بأسعار منخفضة للغاية، وفي إطار المتابعة المستمرة للأسواق والتأكد من سلامة وجودة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين، وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بسرعة التعامل مع ما تم تداوله وفحص الأمر ميدانيًا.

 

وعلى الفور، قامت الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات البيطرية المختصة، بتشكيل حملات رقابية مشتركة والمرور على عدد من محلات بيع الدواجن التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم التفتيش على تلك المحلات أكثر من مرة للتحقق من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية.

 

وأسفرت أعمال الفحص والمرور عن أن الدواجن المعروضة بتلك المحلات مطابقة للمواصفات وصالحة للاستهلاك الآدمي، وتبين أن بعض هذه المحلات تقوم بطرح عروض تسويقية وتخفيضات خلال فترات محددة، إلا أنه تم التنبيه عليها بعدم استخدام أساليب أو إعلانات أو مواد ترويجية قد تكون مضللة للجمهور أو تثير اللبس والقلق بشأن طبيعة وجودة المنتجات المعروضة.

 

وفي هذا الإطار، تم التنسيق لتنفيذ حملات رقابية موسعة على مستوى الجمهورية بين الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين ومديريات التموين بالمحافظات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المعنية، للمرور على محلات بيع الدواجن واللحوم المجمدة، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، ومطابقتها للمواصفات القياسية، والالتزام بالاشتراطات الصحية، فضلًا عن مراجعة الأسعار والتأكد من الإعلان عنها بشكل واضح وصحيح وغير مضلل للمواطنين.

 

وأكدت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها، وخاصة ما يتعلق بالإعلانات المضللة أو أي ممارسات من شأنها إثارة البلبلة أو التشكيك في سلامة المنتجات المطروحة بالأسواق دون سند.

 

وتهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية بجميع التجار وأصحاب المحال الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للتداول والعرض والإعلان، وعدم نشر أو تداول أي محتوى دعائي قد يؤدي إلى إثارة المواطنين أو تقديم معلومات غير دقيقة.

 

كما تدعو الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو شكاوى من خلال القنوات الرسمية للوزارة، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية لضمان جودة السلع وحماية حقوق المستهلكين.

 

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إخترنا لك

رئيس الوزراء يبدأ جولة موسعة لافتتاح وتفقد مشروعات خدمية وتنموية بالجيزة

أخبار ذات صلة

0 تعليق