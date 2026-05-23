حملات رقابية مكثفة على محلات بيع الدواجن للتأكد من سلامة المعروضات والتصدي للإعلانات المضللة

وزير العدل يشارك في اجتماع وزراء العدل لدول تجمع "بريكس"

وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره القطري تطورات المفاوضات الأمريكية-الإيرانية ومساعي التهدئة

بـ 5.8 مليون جرعة.. الزراعة تواصل جهود الحملة القومية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

مدبولى: توجيهات من الرئيس بضرورة رفع كفاءة وإتاحة الخدمات الصحية للمواطنين

وزير التخطيط يلتقي قيادات شركتي "إن أي كابيتال" و"سهل" للمدفوعات لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية

رئيس الوزراء يفتتح عيادة "روز اليوسف" المطورة بكفر طهرمس

رئيس الوزراء يبدأ جولة موسعة لافتتاح وتفقد مشروعات خدمية وتنموية بالجيزة

وزير السياحة والآثار يبحث مع الرئيس التنفيذي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي إمكانية استضافة مصر للمؤتمر السنوي للاتحاد

وزير التموين يعقد جلسة مباحثات مع وزيرة الزراعة الروسية

وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره القطري تطورات المفاوضات الأمريكية-الإيرانية ومساعي التهدئة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 مايو 2026 01:24 مساءً -  

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، للتشاور حيال تطورات المفاوضات الأمريكية-الإيرانية والتطورات الإقليمية المتلاحقة، وذلك في إطار التنسيق الوثيق بين مصر وقطر.

 

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين تبادلا الرؤى حول مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك فى إطار الحرص المتبادل على التنسيق بشأن تطورات الموقف، وتنسيق التحركات الرامية لاحتواء التوتر ومواصلة جهود خفض التصعيد في المنطقة.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد توافقا بين الجانبين حول أهمية تغليب الحوار والاحتكام للدبلوماسية لاحتواء الأزمة الراهنة، حيث أكد الوزيران أن الاستمرار في مسار التفاوض الجاد يمثل الخيار الوحيد لمعالجة القضايا العالقة، وتجنيب المنطقة تداعيات تصعيد غير محسوب يهدد السلم والأمن الإقليميين.

 

كما شدد الوزيران على أن المنعطف الدقيق الذي تمر به المنطقة يفرض على كافة الأطراف المعنية التحلي بأقصى درجات المرونة والمسؤولية، وأكدا على ضرورة الأخذ في الاعتبار شواغل جميع الأطراف كركيزة أساسية لضمان التهدئة المستدامة، والحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو دوامة جديدة من الصراع وعدم الاستقرار.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات

