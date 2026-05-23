حملات رقابية مكثفة على محلات بيع الدواجن للتأكد من سلامة المعروضات والتصدي للإعلانات المضللة

وزير العدل يشارك في اجتماع وزراء العدل لدول تجمع "بريكس"

وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره القطري تطورات المفاوضات الأمريكية-الإيرانية ومساعي التهدئة

بـ 5.8 مليون جرعة.. الزراعة تواصل جهود الحملة القومية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

مدبولى: توجيهات من الرئيس بضرورة رفع كفاءة وإتاحة الخدمات الصحية للمواطنين

وزير التخطيط يلتقي قيادات شركتي "إن أي كابيتال" و"سهل" للمدفوعات لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية

رئيس الوزراء يفتتح عيادة "روز اليوسف" المطورة بكفر طهرمس

رئيس الوزراء يبدأ جولة موسعة لافتتاح وتفقد مشروعات خدمية وتنموية بالجيزة

وزير السياحة والآثار يبحث مع الرئيس التنفيذي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي إمكانية استضافة مصر للمؤتمر السنوي للاتحاد

وزير التموين يعقد جلسة مباحثات مع وزيرة الزراعة الروسية

وزير التخطيط يلتقي قيادات شركتي "إن أي كابيتال" و"سهل" للمدفوعات لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 مايو 2026 01:24 مساءً -  

 

■ د. أحمد رستم: الدولة تولي أهمية قصوى لملف التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية كركيزة لتحقيق التنمية المستدامة.


■ التعاون مع الشركات الوطنية المتخصصة في التكنولوجيا المالية يُعد عنصرًا مهمًا لدعم خطط تطوير البنية الرقمية وتحسين جودة حياة المواطنين.

 

 

اجتمع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع  أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، و أسامة صالح، رئيس شركة أيادي للاستثمار والتنمية ووزير الاستثمار الأسبق، و رافع صالح، الرئيس التنفيذي لقطاع ريادة الأعمال بشركة "إن أي كابيتال"، و حازم سعفان، رئيس مجلس إدارة شركة "سهل" للمدفوعات الإلكترونية. حضر اللقاء الدكتورة هبة زكي، مديرة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، وعدد من قيادات الوزارة.

 

استهدف الاجتماع بحث تعزيز سبل التعاون في مجال تطوير وتيسير منظومة المدفوعات الإلكترونية، بما يسهم في تحسين معيشة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، إلى جانب مناقشة تطور استثمارات الجهات التابعة لبنك الاستثمار القومي، وجهود تعزيز مناخ ريادة الأعمال والابتكار في مصر.

 

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لملف التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، باعتباره أحد المحاور الرئيسة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الأداء الحكومي. وأشار د. أحمد رستم إلى أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص للإستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين.

 

 

وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التعاون الفعّال مع الشركات الوطنية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech) يمثل عنصرًا حاسماً لدعم خطط الدولة الرامية إلى تطوير البنية الرقمية وتحقيق الشمول المالي.

 

من جانبهم، أكد ممثلو الشركات الحاضرة، لاسيما قطاع المدفوعات الذكية، حرصهم التام على دعم جهود الدولة في تطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية، وتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تسهم في تسهيل الخدمات اليومية وتعزيز تجربة المستخدمين.

 

 

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول آليات التوسع في استخدام الحلول الرقمية الحديثة لتسهيل عمليات السداد الإلكتروني للخدمات الحكومية والعامة، إلى جانب استعراض أحدث التقنيات التي تقدمها شركة "سهل" في مجال المدفوعات الرقمية، بما يدعم توجه الدولة بقوة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل.

 

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

