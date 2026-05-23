وزير التخطيط يلتقي قيادات شركتي "إن أي كابيتال" و"سهل" للمدفوعات لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية

■ التعاون مع الشركات الوطنية المتخصصة في التكنولوجيا المالية يُعد عنصرًا مهمًا لدعم خطط تطوير البنية الرقمية وتحسين جودة حياة المواطنين.

اجتمع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، و أسامة صالح، رئيس شركة أيادي للاستثمار والتنمية ووزير الاستثمار الأسبق، و رافع صالح، الرئيس التنفيذي لقطاع ريادة الأعمال بشركة "إن أي كابيتال"، و حازم سعفان، رئيس مجلس إدارة شركة "سهل" للمدفوعات الإلكترونية. حضر اللقاء الدكتورة هبة زكي، مديرة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، وعدد من قيادات الوزارة.

استهدف الاجتماع بحث تعزيز سبل التعاون في مجال تطوير وتيسير منظومة المدفوعات الإلكترونية، بما يسهم في تحسين معيشة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، إلى جانب مناقشة تطور استثمارات الجهات التابعة لبنك الاستثمار القومي، وجهود تعزيز مناخ ريادة الأعمال والابتكار في مصر.