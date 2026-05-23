بعثة حج القرعة تعلن الجاهزية الكاملة للمشاعر المقدسة.. مخيمات مطورة وهدايا وخدمات غير مسبوقة للحجاج

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 مايو 2026 03:30 مساءً - أعلنت بعثة حج القرعة الانتهاء من تجهيز مخيمات الحجاج بمشعري عرفات ومنى، استعدادًا لتصعيد ضيوف الرحمن لأداء الركن الأعظم من الحج، وسط خطة متكاملة تستهدف توفير أعلى درجات الراحة والرعاية للحجاج هذا العام، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأكد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، أن البعثة رفعت درجة الاستعداد بالمشاعر المقدسة، مع الحفاظ على المواقع المتميزة للمخيمات بالقرب من مسجد نمرة بعرفات وجسر الجمرات بمنى، بما يسهم في تسهيل حركة الحجاج خلال أداء المناسك.

وأوضح أن المخيمات جرى دعمها هذا العام بتكييفات عالية القدرة ومراوح إضافية لمواجهة الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة، إلى جانب تجهيز الخيام الألمانية المكيفة بـ«الصوفا بيد» وفرش الساحات بالنجيل الصناعي وتوفير مظلات ومقاعد وثلاجات تعمل على مدار الساعة لتقديم المياه والعصائر والمشروبات المجانية للحجاج.

وأشار إلى أن بعثة القرعة تقدم لأول مرة حزمة هدايا متكاملة للحجاج تشمل «شنطة ظهر، وشمسية، وحقيبة مخصصة للجمرات»، فضلًا عن توزيع وجبات هدية وسناكس متنوعة خلال التواجد بالمشاعر المقدسة.

وكشف عن استحداث نظام جديد لأول مرة داخل مخيمات منى يعتمد على التسكين بالأرقام، من خلال تخصيص رقم لكل خيمة و«صوفا بيد» مع تسليم الحجاج كروت تعريفية تسهّل عليهم الوصول إلى أماكن إقامتهم، بالإضافة إلى تمييز ممرات المخيمات بألوان مختلفة لمنع التكدس أو ضياع الحجاج.

وأضاف أن البعثة دعمت منظومة الرعاية الصحية بإنشاء 16 عيادة طبية داخل مخيمات عرفات ومنى، لتقديم الخدمات العلاجية والإسعافات للحجاج على مدار الساعة، إلى جانب التعاقد مع شركات للنظافة والحراسة لضمان الحفاظ على المخيمات وتأمينها.

وفي إطار تطوير منظومة النقل، أوضح أن تصعيد الحجاج سيتم بحافلات حديثة مكيفة ومجهزة بدورات مياه وأجهزة تتبع «GPS»، مع متابعة مباشرة من غرفة عمليات البعثة بمكة المكرمة لضمان الالتزام بخطوط السير وتسهيل حركة الحجاج بين المشاعر المقدسة.

وأكد رئيس بعثة القرعة أن منظومة التغذية هذا العام تشمل وجبات متكاملة تضم اللحوم والدواجن والجمبري والخضروات والفواكه، إضافة إلى الوجبات الخفيفة والعصائر التي سيتم توزيعها بين الوجبات الرئيسية طوال أيام المناسك.

وفي ختام تصريحاته، ناشد الحجاج الالتزام بارتداء بطاقة «نسك» الذكية وكارت التعارف طوال الوقت، واتباع تعليمات البعثة والسلطات السعودية حفاظًا على سلامتهم وتيسير أداء المناسك في سهولة ويسر