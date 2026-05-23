مصير معتمد جمال مع الزمالك بعد التتويج بلقب الدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 مايو 2026 07:24 مساءً - ما زال مستقبل معتمد جمال ، المدير الفني لفريق الزمالك ، معلقًا داخل القلعة البيضاء رغم نجاحه فى قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، وإنهاء الموسم بالحصول على المركز الثاني فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعلى الرغم من انتهاء الموسم بشكل رسمي وتحقيق الفريق نتائج إيجابية، فإن إدارة الزمالك لم تحسم، حتى الآن، موقف الجهاز الفني من الاستمرار خلال الموسم الجديد، فى ظل استمرار المناقشات والدراسة داخل النادي بشأن ملف القيادة الفنية للفريق.

لا مفاوضات رسمية لتجديد تعاقد معتمد جمال

وكشفت مصادر أن معتمد جمال لم يتلق، حتى الآن، أي اتصالات أو جلسات رسمية من مسؤولي الزمالك تتعلق بتوقيع عقد جديد أو الاتفاق على تفاصيل استمراره مديرًا فنيًا للفريق خلال الموسم المقبل.

وأكدت المصادر أن المدرب لم يتم إخطاره بأي قرار نهائي حتى الآن، وهو ما يجعل موقفه مع الفريق غير واضح فى الوقت الحالي، انتظارًا لما ستسفر عنه المشاورات الجارية داخل النادي.

معتمد جمال يترقب القرار النهائي للزمالك

وينتظر معتمد جمال حسم الملف من جانب المسؤولين عن قطاع الكرة في الزمالك خلال الفترة المقبلة، لمعرفة موقفه النهائي من قيادة الفريق في الموسم الجديد.

ويُبدي المدير الفني ترحيبًا واضحًا بالاستمرار على رأس القيادة الفنية للزمالك، خاصة بعد الموسم الذي شهد تتويج الفريق بلقب الدوري، إلا أن القرار النهائي لا يزال بيد إدارة النادي التي تواصل دراسة جميع الخيارات قبل الإعلان عن موقفها الرسمي.