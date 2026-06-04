الجيش الأمريكى يغيير مسار 127 سفينة متجهة لإيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يونيو 2026 09:30 مساءً -

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها غيرت مسار 127 سفينة تجارية وعطلت 6 سفن تصفها بأنها "مخالفة" للحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، مشيرة إلى أنها سمحت بمرور 36 سفينة مساعدات.

ترامب: تصويت مجلس النواب لتقييد صلاحياتي لا معنى له

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقدا لاذعا لمجلس النواب الأمريكي بعد تمريره قرارا يحد من صلاحياته في الحرب مع إيران.

وقال ترامب: "أجرى مجلس النواب أمس تصويتا لا معنى له لتقييد صلاحياتي، بمشاركة 4 جمهوريين سيئين وجميع الديمقراطيين، في خضم مفاوضاتي لإنهاء الحرب مع إيران".

وتساءل ترامب: "من الذي قد يفعل أمرا غير وطني كهذا؟ إنهم يعرفون أين وصلت المفاوضات".

وأضاف أن الديمقراطيين مدفوعون بما يعرف بمتلازمة كراهية ترمب، قائلا "إنهم يفضلون فشل بلادنا على منحي انتصارا جديدا من بين انتصارات كثيرة حققتها".

كما انتقد النواب الجمهوريين الـ4 الذين صوتوا لصالح تمرير القرار، واتهمهم بأنهم "يسعون فقط إلى لفت الانتباه.. يجب أن يشعروا بالخجل من أنفسهم".