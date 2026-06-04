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مران الفراعنة كامل العدد بعد انضمام مرموش للمعسكر فى أوهايو

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مران الفراعنة كامل العدد بعد انضمام مرموش للمعسكر فى أوهايو

مران الفراعنة كامل العدد بعد انضمام مرموش للمعسكر فى أوهايو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يونيو 2026 02:18 مساءً - اكتملت الصفوف الرسمية لمنتخب مصر الأول لكرة القدم فى معسكره المغلق بمدينة كليفلاند فى ولاية أوهايو الأمريكية، حيث شارك جميع اللاعبين فى المران الجماعى الليلة بعد انتظام النجم المحترف عمر مرموش.

 

وكان المدير الفنى حسام حسن قد منح المهاجم المتألق إجازة قصيرة وسريعة للاحتفال بعقد قرانه فى العاصمة المصرية القاهرة، قبل أن يطير مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليلتحق بالبعثة ويقود التدريبات الهجومية مع زملائه فى المنتخب.

 

واستقبل لاعبو الفراعنة وأعضاء الجهاز الفنى زميلهم عمر مرموش بترحيب حار وممر شرفى احتفالى بمناسبة زواجه قبل انطلاق المران وسط أجواء معنوية مرتفعة للغاية عكست الروابط القوية بين أفراد البعثة.

 

وشهد التدريب مشاركة مرموش فى كافة الفقرات البدنية والفنية بفاعلية كبيرة، ليؤكد جاهزيته التامة لخوض المواجهة الودية النارية المرتقبة ضد منتخب البرازيل والمقرر إقامتها على استاد "هانتينغتون بانك فيلد"، وهو ما يمنح الجهاز الفنى خيارات هجومية متنوعة لحسم التشكيل الأساسي.

ويعد اكتمال صفوف الفراعنة خبراً ساراً للجماهير المصرية قبل الدخول فى معترك نهائيات كأس العالم 2026 التى تنطلق فعالياتها فى الحادى عشر من يونيو الجاري.

وبانضمام مرموش إلى جوار القائد محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومصطفى شوبير وبقية النجوم، يصبح الفريق بكامل قوته الضاربة لاختبار قدراته أمام السامبا، قبل بدء المعارك الرسمية فى المجموعة السابعة للمونديال والتى يفتتحها المنتخب بمواجهة بلجيكا فى الخامس عشر من يونيو بمدينة سياتل الأمريكية.

 

 

 

 

 

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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