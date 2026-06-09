طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يشتكون من صعوبة امتحان الهندسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يونيو 2026 02:18 مساءً - اشتكى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة من صعوبة امتحان مادة الهندسة لطلاب مدارس العربى مؤكدين وقت الامتحان ضيق والأسئلة صعبة تحتاج إلى وقت إضافى كما أن الأسئلة تفوق مستوى الطلاب، كما اشتكى طلاب مدارس اللغات من صعوبة الامتحان.

وطالب أولياء الأمور بمراعاة الطلاب فى أعمال التصحيح ورصد الدرجات والدقة فى تصحيح الأسئلة.

امتحان الهندسة مطابق للمواصفة

وأكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة على أن الأسئلة مطابقة للمواصفات الفنية وتضمين الامتحان جزئيات صعبة أو فى مستوى الطالب المتفوق هدفه تنوع جزئيات الأسئلة وفرز مستويات الطلاب.

وشهدت جروبات الغش نشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية فى عدة محافظات، فيما اتخذت مديريات التربية والتعليم إجراءات ضد أى مخالفات ظهرت بالامتحانات.