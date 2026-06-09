تكليف الشيخ عبد الرحمن عبد اللطيف مديرًا عامًّا للدعوة والبر بأوقاف القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يونيو 2026 03:30 مساءً - اصدر الدكتور اسامه الازهرى وزير الاوقاف قرارًا بتكليف الشيخ عبد الرحمن عبد اللطيف محمد أحمد مفتش دعوة أول بالمستوى الوظيفي الأولى (أ) بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات الدينية، بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف القاهرة، لمدة عام.

يأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة الأوقاف على دعم منظومة العمل الدعوي، من خلال اختيار الكفاءات القادرة على تطوير الأداء والارتقاء بمستوى العمل داخل قطاعات الوزارة المختلفة.