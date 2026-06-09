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مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2026-2027

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مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2026-2027

مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2026-2027

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يونيو 2026 03:30 مساءً - وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد خلال الجلسة المنعقد الآن من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2026-2027. يأتى ذلك بعد أن استعرض المجلس تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ واستمع إلى كلمات النواب بشأن تقرير الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد.

 

وكانت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، استعرضت أمس تقرير اللجنة عن مشروع القانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 26/ 27، والإطار العام للخطة متوسطة الأجل، في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس.

 

واستهلت الدكتورة سحر نصر استعراضها للتقرير بالإشارة إلى أن اللجنة صاغت توصياتها ومقترحاتها على مستويين، هما التوصيات العامة والتوصيات القطاعية، وذلك بناءً على قراءة تحليلية دقيقة وحوار موضوعي جرى مع ممثلي الحكومة.

 

موافقة مبدئية من الشيوخ على خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2026/2027

وأكدت أن اللجنة تنطلق من رؤية راسخة بأن الاستثمار في رأس المال البشري هو محدِّدٌ أساسيٌّ للنمو طويل الأجل، وليس مجرد إنفاقٍ استهلاكي، مشددة على أن العبرة تكمن في الانتقال بمؤشرات الإنفاق إلى مؤشرات قياسية تقيس أثر البرامج بشكل حقيقي على المواطن المصري.

 

وأوضحت أن زيادة المخصصات المالية شرطٌ ضروريٌّ لكنه غير كافٍ، ما لم ترتبط بمبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، وتوضيح المسؤوليات وتحديد الجهات التنفيذية صاحبة الاختصاص مع وضع مؤشرات تتيح المتابعة الدورية، فضلاً عن الارتكاز على دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات والتأكد من جاهزيتها للتنفيذ على أرض الواقع.

 

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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