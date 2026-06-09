ضبط قائد دراجة نارية لآدائه حركات استعراضية بالإسكندرية معرضا حياة المواطنين للخطر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يونيو 2026 03:30 مساءً - في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد دراجة نارية بأداء حركات استعراضية برفقة إحدى الفتيات بمحافظة الإسكندرية، معرضًا حياتهما وحياة المواطنين للخطر.





بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها، وتبين أنه ميكانيكي وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه خلال عام 2016، كما أقر بقيامه بإعادة نشر المقطع مؤخرًا بقصد الاستعراض وزيادة نسب المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أمكن تحديد وضبط الشخص الذي قام بتصوير المقطع آنذاك، وتبين أنه سائق "توك توك" وله معلومات جنائية، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهم.

وتم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.