وزيرا الرياضة والزراعة يلتقيان مسؤولي الهيئة العامة لسباق الخيل لبحث خطط تطوير الرياضة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يونيو 2026 03:30 مساءً - التقى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمسؤولي الهيئة العامة لسباق الخيل، وذلك بمقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الجديدة.

تناول اللقاء المكانة التاريخية التي تتمتع بها مصر في مجال سباقات الخيل وتربية الخيول العربية الأصيلة، باعتبارها جزءًا أصيلًا من التراث المصري، إلى جانب ما تمثله هذه الرياضة من قيمة اقتصادية وسياحية كبيرة، وما تتيحه من فرص واعدة لدعم الاستثمار ومكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

كما شهد اللقاء التأكيد على المكانة العالمية المتميزة التي يحظى بها الخيل المصري العربي الأصيل، والذي ارتبطت سلالاته باسم مصر على مدار عقود طويلة، بما يعكس عراقة هذا الإرث الحضاري الفريد.

وقال جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة: "نحرص على دعم وتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية من خلال استضافة وتنظيم البطولات الكبرى، بما يسهم في تنشيط السياحة الرياضية وجذب المزيد من الاستثمارات، في ظل ما تمتلكه الدولة من إمكانات كبيرة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا ودوليًا لهذه الرياضة".

ومن جانبه، أكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الدور المحوري الذي تلعبه الوزارة في الحفاظ على نقاء السلالات المصرية والعربية الأصيلة، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات البيطرية وتسهيل إجراءات التصدير، بما يضمن استدامة هذه الثروة القومية وتنمية الاستثمارات المتعلقة بها.