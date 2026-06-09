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وزير العدل يشهد مراسم توقيع بروتوكولين للاستعلام عن ممتلكات المدعى عليهم في دعاوى النفقة

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وزير العدل يشهد مراسم توقيع بروتوكولين للاستعلام عن ممتلكات المدعى عليهم في دعاوى النفقة

وزير العدل يشهد مراسم توقيع بروتوكولين للاستعلام عن ممتلكات المدعى عليهم في دعاوى النفقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يونيو 2026 05:18 مساءً - تشهد وزارة العدل بحضور المستشار محمود الشريف،  احتفالية وزارة العدل بتوقيع بروتوكولين  بشأن منظومة الاستعلام عن ممتلكات المدعى عليهم في دعاوى النفقة  وعرض لقواعد بيانات ربط الملتزمين بسداد المطالبات القضائية  بالبيانات الحكومية الموثقة

 

 

يتضمن البروتوكولان تعزيز آليات الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الملتزمين بسداد المطالبات القضائية والبيانات الحكومية الموثقة، بما يدعم دقة المعلومات المتداولة بين الجهات المختلفة، ويرفع من كفاءة تبادل البيانات، ويساعد في تقليل معدلات التعثر في تنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة بالنفقة.

 

ويتم توقيع مراسم البرتوكوكولان وزير العدل المستشار محمود الشريف، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة، وسط حضور عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، في إطار دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق العدالة الناجزة.

 

 

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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