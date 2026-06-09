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مصادر: توافق مصري قطري تركي على أهمية حلحلة الجمود بالمفاوضات وصولا لتنفيذ كافة مخرجات مؤتمر شرم الشيخ

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مصادر: توافق مصري قطري تركي على أهمية حلحلة الجمود بالمفاوضات وصولا لتنفيذ كافة مخرجات مؤتمر شرم الشيخ

مصادر: توافق مصري قطري تركي على أهمية حلحلة الجمود بالمفاوضات وصولا لتنفيذ كافة مخرجات مؤتمر شرم الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يونيو 2026 08:18 مساءً - كشفت مصادر للقاهرة الإخبارية، عن توافق مصري قطري تركي على أهمية حلحلة الجمود الجاري بالمفاوضات وصولا لتنفيذ كافة مخرجات مؤتمر شرم الشيخ للسلام وخطة الرئيس ترامب، وذلك حسبما أفادت في خبر عاجل لها.

 

كما كشفت مصادر للقاهرة الإخبارية، عن متابعة مصرية قطرية تركية حثيثة لتطورات جولة المفاوضات الجارية  للتوافق على مقررات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وذلك في خبر عاجل لها.

 

واستضافت العاصمة المصرية القاهرة يوم السابع من يونيو الجارى، اجتماعا رفيع المستوى ضم مصر وقطر وتركيا الوسطاء باتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وممثلي العديد من الفصائل الفلسطينية بحضور السيد الوزير حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ورئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، بهدف دفع المفاوضات الجارية، بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، بحسب ما نقلته قناة اكسترا نيوز.

 

وعبر المشاركون بالاجتماع عن شكرهم وامتنانهم للجهود المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجهود المكثفة التي تبذلها كافة الأطراف لاستكمال مقررات خطة الرئيس الأمريكي ترامب وفقا لمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام.

 

 

 

 

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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