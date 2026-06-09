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القاهرة الإخبارية: متابعة مصرية قطرية تركية لتطورات مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

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القاهرة الإخبارية: متابعة مصرية قطرية تركية لتطورات مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

القاهرة الإخبارية: متابعة مصرية قطرية تركية لتطورات مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يونيو 2026 08:18 مساءً - كشفت مصادر للقاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل. أن متابعة مصرية قطرية تركية حثيثة لتطورات جولة المفاوضات الجارية للتوافق على مقررات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

 

 

تتواصل الجهود الدبلوماسية والوساطات الإقليمية، بقيادة مصر، من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تمهد للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل استمرار الخلافات حول مستقبل سلاح الفصائل الفلسطينية.

 

وبينما يسعى الوسطاء إلى بلورة وثيقة تحظى بقبول الأطراف المعنية والداعمين الدوليين، تبرز تحديات سياسية وأمنية معقدة تتعلق بوقف العمليات العسكرية، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق مسار إعادة الإعمار، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار في القطاع.

 

قال أشرف العجرمي وزير فلسطيني سابق، إنّ الجهود الكبيرة التي يبذلها الوسطاء، وخاصة الأشقاء في مصر، على درجة كبيرة من الأهمية، لأن الموضوع يتعلق بمستقبل قطاع غزة، كما يتعلق بالأمن القومي المصري والعربي عموماً.

 

 

 

 

 

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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