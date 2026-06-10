"الأكاديمية العسكرية.. مصر تؤهل أبناءها" فيلم جديد على الوثائقية قريبًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يونيو 2026 10:23 مساءً - أعلنت قناة الوثائقية عن قرب عرض فيلمها الوثائقي الجديد بعنوان «الأكاديمية العسكرية.. مصر تؤهل أبناءها»، وذلك بعد طرح البرومو الترويجي للعمل تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

توثيق لدور الأكاديمية العسكرية المصرية

يركّز الفيلم على الدور المحوري الذي تقوم به الأكاديمية العسكرية المصرية في إعداد وتأهيل الشباب، عبر منظومة متكاملة من التدريب والتعليم، تستهدف بناء الشخصية الوطنية، وترسيخ قيم الانضباط، وتنمية مهارات التفكير والقدرة على اتخاذ القرار لمواجهة تحديات العصر.

كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في البرومو

وتضمّن البرومو الترويجي كلمة مسجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إحدى فعاليات الأكاديمية، أكد خلالها أن إنشاء الأكاديمية العسكرية يأتي بهدف إعداد وبناء شخصية مصرية قادرة على مجابهة التحديات الراهنة والمستقبلية، بما يعكس رؤية الدولة في الاستثمار في الإنسان باعتباره أساس التنمية والأمن القومي.