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وزير الخارجية يؤكد التعاون الوثيق مع البرلمان لدعم التواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

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وزير الخارجية يؤكد التعاون الوثيق مع البرلمان لدعم التواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

وزير الخارجية يؤكد التعاون الوثيق مع البرلمان لدعم التواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يونيو 2026 09:29 مساءً - استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين بما يدعم أولويات الدولة المصرية ويعزز التكامل بين المؤسستين.

 

وأكد عبد العاطي خلال اللقاء الأهمية التي توليها وزارة الخارجية للتعاون الوثيق مع مجلسي النواب والشيوخ، والحرص على التواصل المستمر مع النواب واللجان البرلمانية المختلفة، لدعم التواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. كما استعرض الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية في مجال الدبلوماسية البرلمانية، وما تقوم به من دعم للتحرك البرلماني الخارجي وتعزيز التواصل مع البرلمانات في مختلف الدول، لخدمة المصالح الوطنية المصرية والمساهمة في شرح مواقف الدولة المصرية إزاء القضايا الإقليمية والدولية المختلفة، لاسيما فى ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

 

ومن جانبه، ثمن المستشار هاني حنا، الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية في دعم الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز حضور الدولة المصرية في مختلف المحافل الدولية، مؤكداً حرص الوزارة على مواصلة التعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية بما يسهم في دعم أولويات الدولة المصرية، وتعزيز التواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتوحيد الرسائل الوطنية تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد على أهمية التنسيق المستمر مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في ضوء الترابط الوثيق بين العمل الدبلوماسي والتحرك البرلماني على المستويين الإقليمي والدولي.

 

واتفق الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق القائم بين الوزارتين، والعمل المشترك في ظل الدور الذي تضطلع به وزارة شئون المجالس النيابية كحلقة وصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يسهم في تعزيز التعاون المؤسسي ودعم عملية صنع القرار.

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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