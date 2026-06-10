برشلونة يحسم صفقة حمزة عبد الكريم مقابل 1.5 مليون يورو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يونيو 2026 11:17 مساءً - فعل نادي برشلونة الإسباني بند خيار الشراء في عقد الموهبة المصرية حمزة عبد الكريم لاعب النادي الأهلي، من أجل ضمه بشكل نهائي إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة.

برشلونة يفعل بند شراء حمزة عبد الكريم

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، أن نادي برشلونة فعل بند خيار الشراء لضم الموهبة المصرية حمزة عبد الكريم من النادي الأهلي بعقد دائم.

وأشار إلى أن قيمة الصفقة بلغت 1.5 مليون يورو، إلى جانب حوافز وإضافات مالية أخرى متفق عليها ضمن بنود العقد.

ويأتي قرار النادي الكتالوني في ظل اقتناعه بإمكانات اللاعب، حيث يُنظر إلى حمزة عبد الكريم كأحد أبرز المواهب الواعدة للمستقبل، بعد فترة امتدت لنحو ستة أشهر داخل النادي، قدم خلالها مستويات لافتة دفعت الإدارة للتحرك نحو تفعيل بند الشراء بشكل رسمي.

وكان الأهلي قد أعلن عن تلقيه مخاطبات رسمية من نادي برشلونة الإسباني بشأن تفعيل بند شراء الموهبة المصرية حمزة عبد الكريم، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب خلال فترة تواجده مع النادي الكتالوني.

ويأتي تحرك برشلونة في إطار رغبته بالحفاظ على خدمات اللاعب بشكل نهائي، بعدما نجح حمزة عبد الكريم في لفت الأنظار بقدراته الفنية الكبيرة، خلال الفترة القصيرة التي قضاها مع العملاق الإسباني.