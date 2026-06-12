عطل مفاجئ بمنصة فيس بوك.. وشكاوى متعددة من المستخدمين

عطل مفاجئ بمنصة فيس بوك.. وشكاوى متعددة من المستخدمين

تعرف على الطاقم التحكيمى للقاء مصر وبلجيكا فى افتتاح مشوار الفراعنة بالمونديال

تعرف على الطاقم التحكيمى للقاء مصر وبلجيكا فى افتتاح مشوار الفراعنة بالمونديال

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السويسري لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السويسري لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

​"تعليم القاهرة" تعلن فتح باب التقديم للمدارس الرياضية للعام 2026/2027

​"تعليم القاهرة" تعلن فتح باب التقديم للمدارس الرياضية للعام 2026/2027

وزيرة الثقافة ورئيس جامعة "السوربون الجديدة" يضعان في باريس رؤية مشتركة لتطوير الصناعات الإبداعية

وزيرة الثقافة ورئيس جامعة "السوربون الجديدة" يضعان في باريس رؤية مشتركة لتطوير الصناعات الإبداعية

مونوريل شرق النيل يخطف الأنظار ويترسخ كأيقونة للنقل الحديث

مونوريل شرق النيل يخطف الأنظار ويترسخ كأيقونة للنقل الحديث

خريطة وجبات خفيفة.. لرشاقة مستدامة مستوحاة من دول كأس العالم 2026

خريطة وجبات خفيفة.. لرشاقة مستدامة مستوحاة من دول كأس العالم 2026

اخر تفاصيل تطورات مستقبل محمد صلاح بعد مغادرة ليفربول

اخر تفاصيل تطورات مستقبل محمد صلاح بعد مغادرة ليفربول

محمد صلاح يزين قائمة أعلى اللاعبين دخلاً في كأس العالم 2026

محمد صلاح يزين قائمة أعلى اللاعبين دخلاً في كأس العالم 2026

في محاضرة بـ "اللوفر".. وزيرة الثقافة تدعو لتعزيز التعاون الدولي لصون التراث الثقافي وإعادة البريق المعرفي لـ "جزيرة بيجة" بأسوان

في محاضرة بـ "اللوفر".. وزيرة الثقافة تدعو لتعزيز التعاون الدولي لصون التراث الثقافي وإعادة البريق المعرفي لـ "جزيرة بيجة" بأسوان

الرئيسية أخبار مصرية

وزيرة الثقافة ورئيس جامعة "السوربون الجديدة" يضعان في باريس رؤية مشتركة لتطوير الصناعات الإبداعية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزيرة الثقافة ورئيس جامعة "السوربون الجديدة" يضعان في باريس رؤية مشتركة لتطوير الصناعات الإبداعية

وزيرة الثقافة ورئيس جامعة "السوربون الجديدة" يضعان في باريس رؤية مشتركة لتطوير الصناعات الإبداعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يونيو 2026 06:30 مساءً -  

في إطار تفعيل المسار المعرفي للدبلوماسية الثقافية المصرية وبناء شراكات حية مع كبرى الأكاديمية العالمية، عقدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، اجتماع عمل رفيع المستوى مع السيد دانيال موشارد، رئيس جامعة "السوربون الجديدة"، بمقر الجامعة في العاصمة الفرنسية باريس.

 

شهد اللقاء حوارا فكريا موسعا ركز على استراتيجيات تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية، وفي مقدمتها السينما، والمسرح، والفنون السمعية البصرية، والدراما.

وأكدت وزيرة الثقافة خلال الاجتماع أن الرؤية الحالية للعمل الثقافي في مصر ترتكز على إتاحة الفرص المعرفية واكتشاف المواهب الواعدة بين الشباب في مختلف المحافظات والمناطق الإقليمية؛ مشيرة إلى أهمية المزج بين العمق الأكاديمي الدولي والممارسة الميدانية لإثراء المشهد التنويري.

 

 وأوضحت وزيرة الثقافة أن جامعة "السوربون الجديدة" تمثل نموذجا عالميا في ربط العلوم الإنسانية بالفنون الحية، وهو ما تسعى الوزارة للاستفادة منه في بناء قدرات جيل جديد من الكتاب والسينمائيين القادرين على صياغة محتوى إبداعي يعزز ريادة القوى الناعمة المصرية دوليا.

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إخترنا لك

محمد صلاح يزين قائمة أعلى اللاعبين دخلاً في كأس العالم 2026

أخبار ذات صلة

0 تعليق