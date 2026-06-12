محمد صلاح يزين قائمة أعلى اللاعبين دخلاً في كأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يونيو 2026 03:30 مساءً - إنطلقت أمس النسخة الثالثة والعشرون من كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ومع انطلاق منافسات كأس العالم 2026 ، تتجه أنظار الجماهير ليس فقط إلى الصراع المنتظر داخل المستطيل الأخضر، بل أيضاً إلى الأرقام المالية الضخمة التي يحققها نجوم اللعبة الأكثر شهرة حول العالم.

216 مليون دولار تضع رونالدو على عرش رواتب كأس العالم

وكشفت أحدث التقديرات الخاصة باللاعبين المشاركين في المونديال عن قائمة الأعلى دخلاً، والتي شهدت تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بفارق كبير عن منافسيه، بعدما بلغت أرباحه السنوية نحو 216 مليون دولار، مستفيداً من عقده الرياضي وعائداته التجارية والإعلانية الضخمة.

وجاء الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الثاني بإجمالي دخل سنوي يقدر بنحو 80 مليون دولار، مدعوماً بعقوده التسويقية الكبيرة إلى جانب مسيرته مع إنتر ميامي الأمريكي، حسبما ذكر حساب The World in Numbers على إكس.

واحتل الجزائري رياض محرز المركز الثالث بدخل سنوي بلغ 60 مليون دولار، بينما جاء السنغالي ساديو ماني في المركز الرابع بإجمالي 46 مليون دولار.

وضمت القائمة أيضاً الفرنسي كيليان مبابي في المركز الخامس بدخل قدره 37 مليون دولار، يليه النرويجي إيرلينج هالاند بـ36 مليون دولار، ثم محمد صلاح في المركز السابع قائد منتخب مصر بـ25 مليون دولار، بينما حل الإنجليزي جود بيلينجهام ثامناً بإيرادات سنوية بلغت 24 مليون دولار، فيما جاء البرازيلي فينيسيوس جونيور في المركز التاسع بدخل وصل إلى 23 مليون دولار.

وتعكس هذه الأرقام المكانة الاقتصادية المتنامية لنجوم كرة القدم العالمية، الذين أصبحوا يمثلون علامات تجارية كبرى تتجاوز حدود الملاعب، بالتزامن مع انطلاق النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم، والتي تستقطب اهتماماً جماهيرياً وإعلامياً غير مسبوق.