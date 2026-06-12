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اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السويسري لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

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اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السويسري لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السويسري لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يونيو 2026 06:30 مساءً -  

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد "إجنازيو كاسيس"، وزير خارجية سويسرا، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

 

وأشاد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال بما تشهده العلاقات المصرية السويسرية من تطور مستمر، خاصة مع مرور أكثر من ٩٠ عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معرباً عن التطلع لتعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية. وأكد أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات السويسرية في قطاع البنية التحتية، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات التنمية العمرانية والمدن الجديدة.

 

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، استعرض الوزير عبد العاطي الجهود والاتصالات المكثفة التي تضطلع بها مصر لخفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة، مؤكداً دعم مصر للمسار التفاوضي الأمريكي–الإيراني. وشدد على أهمية اغتنام الفرصة الحالية للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن القضايا العالقة، بما يسهم في إنهاء النزاعات القائمة وتهيئة المناخ لمرحلة جديدة من الاستقرار الإقليمي. ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية السويسري عن تقدير بلاده للدور البناء الذي تقوم به مصر في دعم جهود التهدئة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

 

كما تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من الخطة الأمريكية، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية، مشدداً على ضرورة مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة مهامها من داخل القطاع، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية بما يدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار.

 

وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان، أكد الوزير عبد العاطي أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، ودعم مؤسساته الوطنية، ورفض أي محاولات لإنشاء كيانات موازية. كما شدد على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة بملكية سودانية خالصة تفضي إلى إنهاء الصراع، مؤكداً أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف مستدام لإطلاق النار، بما يضمن نفاذ المساعدات الإنسانية وتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق.

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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