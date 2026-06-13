فيفا يوجه منتخب مصر بإزالة نجوم الشعار وتعديل لون الأرقام قبل انطلاق كأس العالم 2026 (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يونيو 2026 12:30 صباحاً - تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم تعليمات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تقضي بإجراء تعديلات على قميص منتخب مصر قبل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، وذلك بما يتوافق مع اللوائح المنظمة للبطولة.

وبحسب ما ورد في التعليمات، طالب «فيفا» بإزالة النجوم الموجودة أعلى شعار الاتحاد المصري على القميص، باعتبار أن النجوم على قمصان المنتخبات في كأس العالم تقتصر على الألقاب المحققة في المونديال فقط، وهو ما لا ينطبق على المنتخب المصري.

كما شملت التعديلات المطلوبة تغيير لون أرقام قمصان لاعبي المنتخب من الذهبي إلى الأبيض، بهدف زيادة وضوح الأرقام وسهولة تمييزها أثناء المباريات والبث التلفزيوني.

ومن المنتظر أن يظهر منتخب مصر بالقميص المعدل خلال منافسات كأس العالم 2026، التزامًا بلوائح الاتحاد الدولي الخاصة بالهوية البصرية للمنتخبات المشاركة في البطولة.