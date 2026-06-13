«بحبك يا بلدي».. أغنية وطنية جديدة للشركة المتحدة بصوت بهاء سلطان (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يونيو 2026 01:24 صباحاً -

قدّمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أغنية وطنية جديدة بعنوان «بحبك يا بلدي مصر»، بصوت النجم بهاء سلطان، في إطار الأعمال الفنية الداعمة للروح الوطنية.

الأغنية من كلمات عليم، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، ومن إخراج مازن المتجول.

وتقول كلمات الأغنية:

الدنيا بين الأحباب

طول عمرها ما بتخلاش

يزعلوا أوقات

يتخانقوا ساعات

وتقوم الدنيا وما بتهداش

إنما في ثواني ألاقيها عندي

ماستغناش

ولا عمري بزعل منكِ

مهما في مرة ضايقتيني

ده أنا كل ما ببعد عنكِ

ألاقيكِ إنتِ حضنتيني

أنا كل أركانك خطيتها

أنا كل شوارعك عديتها

أنا كل أيامك حبيتها

وفي حضنك وحشتيني

أنا في ضهرك وفي ضهرك ومعاكِ

ومعاكِ يا مصر

أنا أتعب علشان إنتِ ترتاحي

ترتاحي يا مصر

وبحبك يا حبيبتي

يا بلدي يا بلدي يا مصر

وبحبك يا بلدي

يا بلدي يا مصر

أنا عايش فيكِ وعشانك

مافيش فيها كلام

أنا ابنك يوم وحبيبك يوم

عمرنا ما هنبعد ده اسمه كلام

علشان ليكِ فيّا وليّ فيكِ

أجمل أيام

ولا عمري بزعل منكِ

مهما في مرة ضايقتيني

ده أنا كل ما ببعد عنكِ

ألاقيكِ إنتِ حضنتيني

أنا كل أركانك خطيتها

أنا كل شوارعك عديتها

أنا كل أيامك حبيتها

وفي حضنك وحشتيني

أنا في ضهرك وفي ضهرك ومعاكِ

ومعاكِ يا مصر

أنا أتعب علشان إنتِ ترتاحي

ترتاحي يا مصر

أنا في ضهرك وفي ضهرك ومعاكِ

ومعاكِ يا مصر

أنا أتعب علشان إنتِ ترتاحي

ترتاحي يا مصر

وبحبك يا حبيبتي

يا بلدي يا بلدي يا مصر

وبحبك يا بلدي

يا بلدي يا مصر