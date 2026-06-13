"حلمي في المونديال" على ON بالتزامن مع كأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يونيو 2026 12:30 صباحاً - تعرض قناة "ON" برنامج "حلمي في المونديال" تقديم محمد حلمي، ضمن تغطيتها الخاصة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، حيث يُذاع البرنامج يومي الاثنين والثلاثاء في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.

ويقدم البرنامج تجربة ترفيهية كوميدية مختلفة، تأخذ الجمهور في رحلة داخل أجواء المونديال من خلال استعراض قصص ومواقف تاريخية طريفة مرتبطة بكرة القدم، في إطار يجمع بين المتعة والمعلومات.

ويتضمن "حلمي في المونديال" ثلاث فقرات متنوعة، تجمع بين سيدات لا يمتلكن خبرة في كرة القدم وأبرز صناع المحتوى والخبراء في المجال الكروي، إلى جانب تسليط الضوء على المواهب الكروية والمعلوماتية المميزة من مختلف الأعمار.

ويأتي البرنامج ضمن خطة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم تغطية خاصة وموسعة لكأس العالم 2026، عبر مجموعة من البرامج التي تجمع بين الرياضة والترفيه والموسيقى واللايف ستايل، بمشاركة نجوم الفن وكرة القدم والجمهور، لنقل تفاصيل البطولة وأجوائها للمشاهدين.