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ردًا على شكوى الفنان أحمد صيام.. الداخلية تنفي امتناع قسم شرطة الشيخ زايد عن تحرير محضر ضد مطور عقاري

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ردًا على شكوى الفنان أحمد صيام.. الداخلية تنفي امتناع قسم شرطة الشيخ زايد عن تحرير محضر ضد مطور عقاري

ردًا على شكوى الفنان أحمد صيام.. الداخلية تنفي امتناع قسم شرطة الشيخ زايد عن تحرير محضر ضد مطور عقاري

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يونيو 2026 05:18 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر عدد من قاطنى أحد الكمباوندات السكنية بالجيزة من القائمين على إدارته والزعم بمنعهم من دخوله والتعدى عليهم وتقاعس الأجهزة الأمنية عن إتخاذ اللازم.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود محاضر متبادلة بقسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة بين عدد من قاطنى الكمباوند والقائمين على إدارته للخلاف حول منع الأمن الإدارى لقاطنى الكمباوند من دخول مواد البناء من البوابة الرئيسية دون تنسيق مسبق وطلب التحصل منهم على مبالغ مالية نظير ذلك، وإتهام إدارة الكمباوند لهم بالتعدى على أفراد الأمن الإدارى بالسب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. والعرض على النيابة العامة لتولى شئونها.

 

 

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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