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الشباب والرياضة تخصص 1200 مركز شباب لبث مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026 عبر شاشات عملاقة

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الشباب والرياضة تخصص 1200 مركز شباب لبث مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026 عبر شاشات عملاقة

الشباب والرياضة تخصص 1200 مركز شباب لبث مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026 عبر شاشات عملاقة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يونيو 2026 06:30 مساءً - أكدت وزارة الشباب والرياضة تخصيص 1200 مركز شباب في مختلف محافظات الجمهورية لاستقبال الجماهير وبث مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، من خلال شاشات عرض عملاقة وتجهيزات فنية متكاملة، بما يتيح للمواطنين متابعة مباريات الفراعنة في أجواء جماهيرية مميزة.

 

وأوضح وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، أن المبادرة تأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي الذي تؤديه مراكز الشباب باعتبارها منصات حيوية تجمع أبناء الوطن، وتسهم في تعزيز التواصل بين مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، فضلًا عن دعم قيم الانتماء والوحدة الوطنية.

 

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف توفير تجربة مشاهدة جماعية تليق بالجماهير المصرية، وتمنح الجميع فرصة لمؤازرة المنتخب الوطني خلال مشاركته في المونديال، بما يعكس أهمية الرياضة في توحيد الصفوف وترسيخ الروابط المجتمعية.

 

وأضاف أن خطة البث تشمل جميع المحافظات من خلال 1200 مركز شباب موزعة جغرافيًا لضمان وصول الخدمة إلى أكبر شريحة من المواطنين، مؤكدًا أن مراكز الشباب تواصل أداء دورها التنموي والمجتمعي، وتتحول في المناسبات الوطنية والرياضية الكبرى إلى ساحات تجمع المصريين خلف هدف واحد يتمثل في دعم منتخبهم الوطني.

 

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امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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