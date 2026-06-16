نشاط مكثف للرئيس السيسى خلال فعاليات قمة مجموعة السبع بفرنسا اليوم وغدًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يونيو 2026 11:18 صباحاً - قال السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي سيستهل نشاطه اليوم، الثلاثاء، في مدينة إيفيان الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة السبع بالتوجه إلى مقر انعقاد القمة، حيث سيكون في استقباله الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيشارك في غداء عمل بعنوان "مواجهة الأزمات وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط"، يعقبها التقاط صورة تذكارية جماعية للمشاركين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس سيلتقي مع "فريدريش ميرتس" المستشار الألماني لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ، لافتاً إلى أن الرئيس السيسى سيختتم نشاطه بحضور حفل عشاء رسمي يقيمه الرئيس الفرنسي والسيدة قرينته على شرف القادة المشاركين في القمة .

وقال السفير محمد الشناوى، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيستهلّ نشاطه غداً الأربعاء بعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، يعقبها لقاءً ممع الرئيس لويس لولا دا سيلڤا رئيس البرازيل.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس سيشارك عقب لقاءاته الثنائية في غداء عمل مجموعة السبع والدول المشاركة بعنوان "ضمان انتشار آمن وسريع وفعال للذكاء الاصطناعي"، كما سيشارك في الغداء الممثلون الشخصيون لقادة الدول الأعضاء في مجموعة السبع الصناعية وسكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وممثلو كبرى الشركات في هذا المجال.