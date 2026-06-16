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نائب وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لتعزيز التكامل في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.

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نائب وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لتعزيز التكامل في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.

نائب وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لتعزيز التكامل في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يونيو 2026 12:30 مساءً - ترأست الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان والمشرف على المجلس القومي للسكان، اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة لتفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس القومي للسكان ووزارة التنمية المحلية والبيئة.

 

يأتي الاجتماع في إطار متابعة آليات التنسيق بين الجهات الشريكة، بهدف تعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية لدعم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2023-2030، مع التركيز على تطوير منظومة العمل على المستوى المحلي.

 

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي أن نتائج المسح الصحي الأخير أظهرت مؤشرات إيجابية في تراجع بعض معدلات الإنجاب والمواليد، مشددة على أهمية الاستمرار في تطوير الخدمات وتوسيع نطاق الاستفادة منها لتلبية احتياجات المواطنين.

 

وتناول الاجتماع سبل دعم القدرات المؤسسية للعاملين في الملف السكاني بالمحافظات، وتطوير آليات المتابعة والتقييم، وتحديث الأدلة الإجرائية، بالإضافة إلى التوسع في استخدام الحلول الرقمية والميكنة لرفع كفاءة الأداء وتسريع تداول المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التكامل بين الجهات المعنية يُعد محورًا رئيسيًا لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، مؤكدًا أهمية استمرار العمل المشترك وتبادل الخبرات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وأشار «عبدالغفار» إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع كافة الجهات لدعم التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في الملفات السكانية، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في مجالات الصحة والسكان وتحسين جودة الحياة.

 

حضر الاجتماع:

من وزارة الصحة والسكان:

• الدكتور ياسر جمال، رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتقييم

• الدكتورة هالة عزام، مدير عام الإدارة العامة للبحوث

• السيدة سحر يوسف، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط

من وزارة التنمية المحلية:

• السفير حسام رفيق محمد القاويش، مساعد الوزير للتعاون الدولي

• الدكتورة فاطمة الزهراء محمود جيل، رئيس الوحدة المركزية للسكان

• السيد هشام حافظ سيد، الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

 

 

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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