رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يونيو 2026 12:30 مساءً - بعث المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، معربًا عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة المباركة.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ في برقيته، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء المجلس، اعتزازه بتقديم التهنئة للرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة العطرة تحمل في طياتها دروسًا عظيمة في حسن التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب، كما تجسد قيم الأخوة والعطاء والإخلاص.

وجدد رئيس مجلس الشيوخ التأكيد على استمرار دعم المجلس لمسيرة التنمية والرخاء في مصر، مشيدًا بالجهود الوطنية التي يبذلها الرئيس من أجل رفعة الوطن وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما تضمن نص البرقية الدعاء بأن يعيد الله هذه المناسبة على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد، وعلى الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.