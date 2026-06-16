شديد الحرارة جنوبًا.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يونيو 2026 10:24 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، طقسا معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة:

​القاهرة الكبرى: العظمى 34، الصغرى 23.

​الوجه البحري: العظمى 33، الصغرى 22.

​السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28، الصغرى 20.

​السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 29، الصغرى 20.

​شمال الصعيد: العظمى 36، الصغرى 22.

​جنوب الصعيد: العظمى 41، الصغرى 26.

​الظواهر الجوية:

ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (1 إلى 2) درجة.

​شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحاً): على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

​نشاط رياح أحياناً: تتراوح سرعتها من (30 إلى 35) كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

​فرص أتربة ورمال مثارة (بنسبة حدوث 30% تقريباً): على مناطق من حلايب وشلاتين (قادمة من شمال السودان) وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

​فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم ، على النحو التالي:

​القاهرة: العظمى 34، الصغرى 23.

​الإسكندرية: العظمى 29، الصغرى 22.

​مطروح: العظمى 28، الصغرى 20.

​سوهاج: العظمى 39، الصغرى 23.

​قنا: العظمى 41، الصغرى 27.

​أسوان: العظمى 42، الصغرى 27.