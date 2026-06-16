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مصر تدين افتتاح ما يسمى بسفارة "أرض الصومال" في مدينة القدس المحتلة

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رئيس الوزراء: نستهدف زيادة صادرات مصر إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030

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رئيس الوزراء: نستهدف زيادة صادرات مصر إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030

رئيس الوزراء: نستهدف زيادة صادرات مصر إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يونيو 2026 03:30 مساءً - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعالية إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية، مؤكدا أن الدولة تسعى لمضاعفة صادراتها خلال الـ3 سنوات المقبلة والوصول لما يقرب من 100 مليار دولار.

 

وتابع : بالرغم من أن الحرب الأمريكية الإيرانية فى سبيلها للحل، إلا إنه من الوارد أن تنفجر أي نزاعات خارجية أخري فى أي شئ، وهذا ما يجعلنا نركز على تحسين مناخ الاستثمار  وتحقيق التوازن التجارى ، مؤكدا حرصه على زيارة وتفقد المصانع خلال جولاته الميدانية للمحافظات .

 

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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