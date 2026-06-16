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طرق حجز تذاكر القطارات ووسائل الدفع المتاحة من السكك الحديدية

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طرق حجز تذاكر القطارات ووسائل الدفع المتاحة من السكك الحديدية

طرق حجز تذاكر القطارات ووسائل الدفع المتاحة من السكك الحديدية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يونيو 2026 09:30 مساءً - في إطار خطة وزارة النقل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، ومواكبة التحديثات المستمرة في قطاع السكك الحديدية، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة حزمة متنوعة من الوسائل لحجز تذاكر السفر وتعدد خيارات الدفع، وذلك للقضاء على التكدس أمام شبابيك التذاكر وتوفير تجربة سفر مريحة.

 

 ​خيارات متعددة لحجز تذاكر القطارات

​تتنوع طرق الحصول على تذاكر السفر لتشمل 7 قنوات رئيسية تخدم مختلف فئات الركاب:

​شبابيك التذاكر: المتاحة في كافة محطات الهيئة الرئيسية والفرعية.

​الموقع الإلكتروني: عبر الرابط الرسمي للهيئة: https://obs.enr.gov.eg.

​تطبيق الهاتف المحمول: من خلال تطبيق "Egyptian National Railways" المتاح على متجري "Play Store" و"App Store".

​وكلاء البيع: عبر شركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة، مثل (فوري، خالص، ممكن، أمان، ضامن، خدماتي، وغيرها).

​الخدمة الصوتية: لحجز تذاكر القطارات المكيفة والفاخرة عبر الرقم 1661 من المحمول، أو 09000661 من الخطوط الأرضية، قبل موعد الرحلة بمدة تصل إلى 15 يوماً.

​مكاتب المدينة: التي توفر خدمات الحجز في 34 مكتباً منتشرة خارج نطاق المحطات على مستوى الجمهورية.

​ماكينات الحجز الذاتي (TVM): المتوفرة في عدد من المحطات الرئيسية لتسهيل الخدمة ذاتياً.

 

​وسائل دفع مرنة ومتنوعة

​حرصت الهيئة على توفير خيارات دفع متعددة لتسهيل العملية على الركاب:

​الدفع النقدي: متاح في جميع شبابيك ومكاتب الحجز التابعة للهيئة.

​الدفع الإلكتروني (Visa & Master): متاح عبر شبابيك التذاكر بالمحطات الرئيسية، ومن خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسمي، بالإضافة إلى إمكانية الدفع لدى وكلاء البيع المعتمدين.

 ​التزام الهيئة بالتطوير المستمر

​تؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنها لا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا المرفق الحيوي الذي ينقل الملايين سنوياً، مما أحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمة والجودة المقدمة للمواطنين.

 

طرق الحصول على التذاكر


 
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اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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