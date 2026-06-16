وزارة الصحة: 16 مبادرة رئاسية تغطى مختلف المراحل العمرية والاحتياجات الصحية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يونيو 2026 09:30 مساءً - استعرضت وزارة الصحة والسكان، خلال ندوة بعنوان «لا مريض يُترك خلف الركب: سد الفجوات عبر الرحلة الصحية المتكاملة»، التجربة المصرية الرائدة في مجال الصحة العامة، وذلك ضمن فعاليات النسخة الخامسة من المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي «Africa Health ExCon»، المنعقد تحت شعار «السيادة الصحية في أفريقيا: القيادة، الصمود، والاعتماد على الذات» برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الندوة جمعت نخبة من الخبراء وممثلي المبادرات الرئاسية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الندوة جمعت نخبة من الخبراء وممثلي المبادرات الرئاسية لمناقشة سبل ضمان استمرارية الرعاية الصحية وتعزيز التكامل بين مراحل رحلة المريض، بدءًا من التوعية والكشف المبكر مرورًا بالعلاج وانتهاءً بالمتابعة المستمرة.

وقالت الدكتورة منى خليفة، مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الصحية، إن المبادرات الرئاسية للصحة العامة تمثل نموذجًا مصريًا متكاملاً أصبح يُحتذى به دوليًا، حيث بدأت من فكرة بسيطة ترتكز على نشر الوعي وتيسير الكشف المبكر بأدوات سهلة الوصول، ثم تطورت لتشمل التشخيص والعلاج والمتابعة حتى الشفاء التام.

وأشارت الدكتورة منى خليفة، إلى أن مبادرة القضاء على فيروس سي تعد أبرز نماذج هذا النهج المتكامل، حيث نجحت في الوصول إلى ملايين المواطنين وتقديم خدمات الفحص والعلاج والمتابعة بصورة غير مسبوقة، مما مهد للتوسع في 16 مبادرة رئاسية تغطي مختلف المراحل العمرية والاحتياجات الصحية.

واختتمت الندوة بالتأكيد على أن التجربة المصرية أصبحت نموذجًا عالميًا للرعاية الصحية الشاملة القائمة على الوصول الاستباقي والكشف المبكر وتيسير رحلة المريض، بما يحقق هدف «لا مريض يُترك خلف الركب».