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وزراء خارجية مصر والأردن والعراق يعقدون اجتماعاً لآلية التعاون الثلاثي على هامش أعمال الدورة العادية المستأنفة ال165 لمجلس جامعة الدول العربية

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وزراء خارجية مصر والأردن والعراق يعقدون اجتماعاً لآلية التعاون الثلاثي على هامش أعمال الدورة العادية المستأنفة ال165 لمجلس جامعة الدول العربية

وزراء خارجية مصر والأردن والعراق يعقدون اجتماعاً لآلية التعاون الثلاثي على هامش أعمال الدورة العادية المستأنفة ال165 لمجلس جامعة الدول العربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 11:18 مساءً -  

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، والسيد فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق، اجتماعاً لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، اليوم الاثنين 22 يونيو، على هامش أعمال الدورة العادية المستأنفة ال156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان.

 

أكد الوزير عبد العاطي خلال الاجتماع الأهمية البالغة لآلية التعاون الثلاثي باعتبارها إطاراً هاما للتكامل الإقليمي، مشيراً إلى ما تتيحه من فرص للاستفادة من المقومات والإمكانيات للدول الثلاث بما يخدم مصالحها. وشدد على ضرورة ترجمة الإرادة السياسية إلى مشروعات عملية في مجالات التجارة والصناعة والطاقة والربط الكهربائي والزراعة والنقل، وتنفيذ مخرجات اللجان الفنية المنبثقة عن الآلية، بما يفتح آفاقاً أرحب للشراكة والتكامل بين الدول الثلاث ويدعم جهود التنمية.

 

واختتم الوزير عبد العاطي بالتأكيد على التزام مصر بدعم مسار آلية التعاون الثلاثي وضمان انتظام اجتماعاتها، بما يعزز التعاون بين مصر والأردن والعراق ويدعم العمل العربي المشترك.

 

 

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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