لاعبو منتخب الفراعنة يتدربون على أغنية «هنا مصر».. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 10:24 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لمنتخب مصر فيديو لمحمد صلاح ولاعبى منتخب مصر يؤدون تدريبات بدنية فى فندق الإقامة على أنغام أغنية "هنا مصر".

ويحرص الجهاز الفنى لمنتخب مصر على تشغيل الأغانى الوطنية باستمرار فى التدريبات لإشعال حماس اللاعبين قبل المباريات.

مجموعة مصر فى كأس العالم.. فرص تأهل الفراعنة لدور الـ32

اقترب منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت القيادة الفنية لحسام حسن، من حسم تأهله إلى دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز التاريخي الذى حققه الفراعنة على نيوزيلندا فى الجولة الثانية من دور المجموعات.

موعد مباراة مصر المقبلة أمام إيران

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة إيران في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، والتي تجمع المنتخبين في السادسة صباح السبت المقبل.

فرص تأهل مصر لدور الـ32

وتشير الحسابات الحالية إلى أن منتخب التشيك يعد من أبرز المنافسين المحتملين للفراعنة إذا استمرت النتائج الحالية دون تغييرات كبيرة في الجولة الأخيرة.

الوصافة تقود لمواجهة قوية

أما إذا أنهى منتخب مصر دور المجموعات في المركز الثاني، فستكون المواجهة المنتظرة أمام وصيف المجموعة الرابعة، والتي تشهد منافسة قوية بين باراجواي وأستراليا على بطاقة التأهل.

التأهل ضمن أفضل الثوالث وارد

ورغم تصدره الحالي، لا تزال أمام مصر فرصة التأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث إذا تعقدت الحسابات في الجولة الأخيرة، وفي هذه الحالة، قد يواجه الفراعنة أحد متصدري المجموعات الكبرى، وعلى رأسهم كندا أو فرنسا وفقًا للترتيب الحالي.