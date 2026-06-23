الأرجنتين تفوز على النمسا وتتأهل لدور الـ32 فى كأس العالم 2026.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يونيو 2026 12:30 صباحاً - وضع منتخب الأرجنتين قدما فى دور الـ 32 بعد فوزه على منتخب النمسا بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التى جمعتهما في الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة ببطولة كأس العالم 2026.

الأرجنتين ضد النمسا



سجل هدفى منتخب الأرجنتين ليونيل ميسى فى الدقيقتين 38 و90 ليصبح الهداف التاريخى فى مسابقات كأس العالم برصيد 18 هدفا.

شهد الشوط الأول إهدار الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة جزاء لصالح فريقه أمام النمسا فى الدقيقة 8 من عمر الشوط الأول.

رقم ميسي التاريخي في كأس العالم



وخلال مشاركاته في نسخ كأس العالم المختلفة، سدد ميسي 7 ركلات جزاء، نجح في تحويل 4 منها إلى أهداف، بينما أهدر 3 ركلات، ليصبح اللاعب الأكثر تنفيذًا لركلات الجزاء في تاريخ البطولة.

ويؤكد هذا الرقم الاستثنائي المكانة التاريخية لقائد منتخب الأرجنتين، الذي يواصل تحطيم الأرقام القياسية في أكبر محفل كروي عالمي، سواء من حيث عدد المشاركات أو المباريات والأهداف والمساهمات التهديفية.

ويضيف هذا الإنجاز فصلًا جديدًا إلى مسيرة ميسي الحافلة بالأرقام القياسية، ليواصل تعزيز مكانته كواحد من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم.