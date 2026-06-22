مصر وبريطانيا تتفقان على أهمية تعزيز النمو الاقتصادي والازدهار المشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 11:18 مساءً - عُقد اجتماع مجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة في 18 يونيو الجاري ، برئاسة مشتركة من وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ووزيرة الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة. وأكد الوزيران قوة ومتانة الشراكة الثنائية بين البلدين، والتي ترتكز على أهداف استراتيجية مشتركة والتزام متبادل بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي في إطار اتفاق المشاركة بين مصر والمملكة المتحدة.

واتفق الوزيران على أهمية تعزيز النمو الاقتصادي والازدهار المشترك، من خلال دعم التعاون في مجالات النمو الأخضر والعمل المناخي وتسريع وتيرة التحول إلى الطاقة النظيفة. كما شددا على أهمية تعزيز التعاون في مجال الهجرة ومعالجة أسبابها الجذرية، فضلاً عن التعاون في مجالي إدارة الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة. وأعرب الوزيران عن تطلعهما إلى الانتهاء من مراجعة التعريفات الجمركية، بما يسهم في تعزيز التجارة والاستثمار في القطاع الزراعي بين البلدين، بحسب بيان لوزارة الخارجية اليوم الاثنين،

وعقب اجتماع مجلس المشاركة، تبادل الوزيران الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، من بينها القضية الفلسطينية، والأوضاع في السودان، ومضيق هرمز، ومنطقة القرن الأفريقي.