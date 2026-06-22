منتخب مصر يشد الرحال إلى سبوكين بعد انتصار مستحق على نيوزيلندا وتصدر المجموعة السابعة

منتخب مصر يشد الرحال إلى سبوكين بعد انتصار مستحق على نيوزيلندا وتصدر المجموعة السابعة

لاعبو منتخب الفراعنة يتدربون على أغنية «هنا مصر».. فيديو

لاعبو منتخب الفراعنة يتدربون على أغنية «هنا مصر».. فيديو

مصر ترحب باعتماد تعيين نبيل فهمي أميناً عاماً لجامعة الدول العربية وتعرب عن تقديرها لدور أبوالغيط

مصر ترحب باعتماد تعيين نبيل فهمي أميناً عاماً لجامعة الدول العربية وتعرب عن تقديرها لدور أبوالغيط

أخبار اليمن : مجيديع يعزي بوفاة الشيخ عكروت

أخبار اليمن : مجيديع يعزي بوفاة الشيخ عكروت

توغل إسرائيلي جديد في ريف درعا

توغل إسرائيلي جديد في ريف درعا

استقرار أسهم أوروبا

استقرار أسهم أوروبا

وزير الخارجية يلتقي نظيره التونسي على هامش أعمال مجلس جامعة الدول العربية

وزير الخارجية يلتقي نظيره التونسي على هامش أعمال مجلس جامعة الدول العربية

ترتيب هدافي منتخب مصر فى كأس العالم 2026

ترتيب هدافي منتخب مصر فى كأس العالم 2026

شخصية برج الجوزاء

شخصية برج الجوزاء

برج الجوزاء والكذب

برج الجوزاء والكذب

الرئيسية أخبار مصرية

مصر وبريطانيا تتفقان على أهمية تعزيز النمو الاقتصادي والازدهار المشترك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مصر وبريطانيا تتفقان على أهمية تعزيز النمو الاقتصادي والازدهار المشترك

مصر وبريطانيا تتفقان على أهمية تعزيز النمو الاقتصادي والازدهار المشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 11:18 مساءً - عُقد اجتماع مجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة في 18 يونيو الجاري ، برئاسة مشتركة من وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ووزيرة الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة. وأكد الوزيران قوة ومتانة الشراكة الثنائية بين البلدين، والتي ترتكز على أهداف استراتيجية مشتركة والتزام متبادل بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي في إطار اتفاق المشاركة بين مصر والمملكة المتحدة.

 

 

واتفق الوزيران على أهمية تعزيز النمو الاقتصادي والازدهار المشترك، من خلال دعم التعاون في مجالات النمو الأخضر والعمل المناخي وتسريع وتيرة التحول إلى الطاقة النظيفة. كما شددا على أهمية تعزيز التعاون في مجال الهجرة ومعالجة أسبابها الجذرية، فضلاً عن التعاون في مجالي إدارة الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة. وأعرب الوزيران عن تطلعهما إلى الانتهاء من مراجعة التعريفات الجمركية، بما يسهم في تعزيز التجارة والاستثمار في القطاع الزراعي بين البلدين، بحسب بيان لوزارة الخارجية اليوم الاثنين،

 

وعقب اجتماع مجلس المشاركة، تبادل الوزيران الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، من بينها القضية الفلسطينية، والأوضاع في السودان، ومضيق هرمز، ومنطقة القرن الأفريقي.

 

 

 

 

 

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إخترنا لك

التعليمات الأخيرة من العميد.. حسام حسن يضع اللمسات النهائية قبل مواجهة نيوزيلندا

أخبار ذات صلة

0 تعليق