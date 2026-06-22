إبراهيم حسن يعلن موعد عودة منتخب مصر إلى سبوكين بعد ثلاثية نيوزيلندا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 11:18 مساءً - أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن المنتخب سيغادر في تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت كندا، الثانية عشرة والنصف منتصف الليلة بتوقيت القاهرة، على متن طائرة خاصة، وفرها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إلى مدينة سبوكين الأمريكية، عقب مواجهة منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس العالم 2026، والتي أقيمت بمدينة فانكوفر الكندية.

وأضاف حسن أن رحلة الطيران من مدينة فانكوفر الكندية إلى سبوكين الأمريكية تستغرق 45 دقيقة.

وفاز منتخبنا الوطني على نيوزيلندا، صباح اليوم، بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثانية للمجموعة السابعة بالمونديال، ليتصدر المجموعة بأربع نقاط، بعدما كان قد تعادل مع بلجيكا بهدف لمثله في الجولة الأولى.

موعد مباراة مصر المقبلة أمام إيران

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة إيران في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، والتي تجمع المنتخبين في السادسة صباح السبت المقبل.

فرص تأهل مصر لدور الـ32

وتشير الحسابات الحالية إلى أن منتخب التشيك يعد من أبرز المنافسين المحتملين للفراعنة إذا استمرت النتائج الحالية دون تغييرات كبيرة في الجولة الأخيرة.

الوصافة تقود لمواجهة قوية

أما إذا أنهى منتخب مصر دور المجموعات في المركز الثاني، فستكون المواجهة المنتظرة أمام وصيف المجموعة الرابعة، والتي تشهد منافسة قوية بين باراجواي وأستراليا على بطاقة التأهل.

التأهل ضمن أفضل الثوالث وارد

ورغم تصدره الحالي، لا تزال أمام مصر فرصة التأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث إذا تعقدت الحسابات في الجولة الأخيرة، وفي هذه الحالة، قد يواجه الفراعنة أحد متصدري المجموعات الكبرى، وعلى رأسهم كندا أو فرنسا وفقًا للترتيب الحالي.