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مصر ترحب باعتماد تعيين نبيل فهمي أميناً عاماً لجامعة الدول العربية وتعرب عن تقديرها لدور أبوالغيط

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مصر ترحب باعتماد تعيين نبيل فهمي أميناً عاماً لجامعة الدول العربية وتعرب عن تقديرها لدور أبوالغيط

مصر ترحب باعتماد تعيين نبيل فهمي أميناً عاماً لجامعة الدول العربية وتعرب عن تقديرها لدور أبوالغيط

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 10:24 مساءً - رحبت جمهورية مصر العربية باعتماد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بتفويض من القادة العرب، خلال دورته العادية المستأنفة الـ١٦٥ المنعقدة اليوم الاثنين ٢٢ يونيو ٢٠٢٦ في العاصمة الأردنية عمّان، قرار تعيين نبيل فهمي بالإجماع أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، لمدة خمس سنوات اعتباراً من الأول من يوليو ٢٠٢٦. 

 

ويأتي هذا الاختيار تقديراً للدور الهام الذي تضطلع به مصر تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي علي المستوي العربي والعلاقات الأخوية المتميزة التي تربطها بشقيقاتها من الدول العربية. كما يعكس الاختيار التقدير للخبرة الدبلوماسية التي يتمتع بها السيد نبيل فهمي ومسيرته المهنية الطويلة والتي أسهم خلالها في دعم العمل العربي على الساحتين الإقليمية والدولية. وتعرب مصر عن خالص التمنيات لسيادته بالتوفيق والسداد في أداء مهام منصبه الجديد، بما يسهم في مزيد من تعزيز العمل العربي المشترك، وتطوير آليات التنسيق والتعاون العربي، وصون الأمن القومي العربي وتحقيق تطلعات الشعوب العربية نحو الاستقرار والتنمية والازدهار. 

 

كما تتقدم جمهورية مصر العربية بخالص الشكر والعرفان لـ"أحمد أبو الغيط"، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، على ما بذله من جهود مخلصة وعطاء دؤوب طوال فترة توليه مهام منصبه، وما قدمه من إسهامات بارزة في خدمة القضايا العربية والدفاع عن المصالح العربية المشتركة، وتعزيز دور الجامعة العربية في مواجهة التحديات المتسارعة التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية.

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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